Euronext voit son bénéfice net bondir de plus de 50% au T2

PARIS, 29 juillet (Reuters) - Euronext ENX.PA a annoncé mercredi un bond de 53,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 82,1 millions d'euros, l'opérateur boursier ayant profité de la volatilité des marchés financiers en pleine période de crise du coronavirus. Avec la hausse des volumes de transactions, le chiffre d'affaires d'Euronext a grimpé à 210,7 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 159 millions un an auparavant, et l'Ebitda s'est élevé à 125,4 millions contre 98,1 millions un an plus tôt. (Maya Nikolayeva version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.48%