Euronext : vers un re-test des 100E

(CercleFinance.com) - Euronext aligne les séances de hausse -modérées mais régulières- depuis le 21 juillet (rebond sur 88,5E) : le titre s'achemine vers un re-test du zénith des 100E, et au minimum de la meilleure clôture des 98,4E de début octobre 2020.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -9.32% EURONEXT Euronext Paris +1.64%