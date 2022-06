Euronext: vers un rachat d'activités à Nexi information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 09:05

(CercleFinance.com) - Euronext annonce un accord pour l'acquisition, auprès de Nexi, des activités technologiques qui alimentent actuellement MTS, la plateforme de trading obligataire d'Euronext, et Euronext Securities Milan (anciennement Monte titoli).



'Détenir la propriété intellectuelle de nos opérations critiques est au centre de notre stratégie, pour garantir la robustesse de nos opérations et pour permettre la poursuite du développement et l'innovation de nos produits', explique le CEO Stéphane Boujnah.



La finalisation de cette transaction, réalisée via MTS et Euronext Securities Milan, est prévue au second semestre 2022, et est soumise aux approbations usuelles des autorités compétentes et à l'achèvement de la procédure de consultation syndicale.



Le prix d'achat s'élève à environ 57 millions d'euros, sous réserve d'ajustements de clôture. Nexi continuera à fournir des services technologiques à Euronext dans le cadre de dispositions transitoires et d'autres services dans le cadre d'accords commerciaux.