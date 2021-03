Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : vente de Centevo à Profile Software Cercle Finance • 22/03/2021 à 08:55









(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir finalisé la vente de Centevo à Profile Software, vente mise en oeuvre dans le cadre d'une revue stratégique initiée suite à l'intégration d'Oslo Børs VPS et à la décision de céder les activités non stratégiques. Acquis en 2019 avec Oslo Børs VPS, Centevo fournit à ses clients un panel complet et standardisé de services pour soutenir les processus de gestion d'actifs et de fonds, de l'intégration des clients finaux aux services de gestion d'actifs dans la région nordique. Sur la base des résultats annuels d'Euronext 2020, la cession de Centevo représenterait une augmentation d'environ 0,4 point de la marge d'EBITDA d'Euronext. Pour 2021, cela se traduira par une réduction des coûts supplémentaires.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -0.58% EURONEXT Euronext Paris -0.93%