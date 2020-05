Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : va cesser ses activités RIE au Royaume-Uni Cercle Finance • 29/05/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - Euronext annonce aujourd'hui son intention de cesser ses activités de Recognised Investment Exchange (RIE) au Royaume-Uni d'ici le 30 juin 2020. Cette décision a été prise par Euronext. ' Le bureau d'Euronext à Londres ne sera pas impacté par la fermeture du marché réglementé par la licence actuelle. Suite aux acquisitions d'Euronext FX, de Commcise et, plus récemment, de Nord Pool, Euronext a récemment augmenté son effectif de 30 à 55 à Londres ' indique la direction. ' Euronext reste attachée à sa présence au Royaume-Uni et dans l'un des plus grands centres financiers du monde, la City de Londres '.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -34.30% EURONEXT Euronext Paris +1.76%