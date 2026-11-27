Euronext annonce avoir décidé de procéder à une fusion transfrontalière avec Euronext Athens Holding, en vue de simplifier la structure juridique du groupe boursier paneuropéen et de faciliter l'intégration du marché grec en son sein.

La fusion offre des conditions financières améliorées aux actionnaires d'Euronext Athens, avec une action nouvelle Euronext pour 17 actions Euronext Athens, contre une parité d'une action pour 20 dans le cadre de l'offre publique d'achat volontaire lancée en 2025.

Sur la base du cours de clôture d'Euronext de 167,50 EUR au 25 novembre 2026, la parité d'échange proposée valorise Euronext Athens à 9,85 EUR par action, soit une hausse de 38% par rapport aux 7,14 EUR proposés dans le cadre de l'offre de 2025.

Un droit de sortie en numéraire à hauteur de 9,29 EUR par action est également prévu pour chaque actionnaire exerçant son droit de retrait. Les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés sont prévues le 26 janvier 2027.

Le projet de fusion sera déposé le 27 novembre 2026 et son dépôt devrait faire l'objet d'une publication au Journal officiel néerlandais et sur la plateforme électronique du registre du commerce grec (GEMI) le 1er décembre 2026.

Les délais de trois mois dont disposent les créanciers pour s'opposer à la fusion, en vertu du droit néerlandais et de la loi grecque sur les transformations de sociétés (GCTA), devraient expirer le 2 mars 2027.