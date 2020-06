Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : un nouvel indice boursier européen classé ESG Cercle Finance • 17/06/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle gamme de produits et de services intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'opérateur de marché paneuropéen indique avoir collaboré avec l'agence internationale de recherche ESG Vigeo Eiris, désormais propriété de Moody's, pour développer un nouvel indice boursier, baptisé 'ESG 80', regroupant les 80 grandes entreprises de la zone euro affichant les meilleures performances en termes sociaux et de gouvernance et considérées comme étant à la pointe de la transition 'bas carbone'. 'Ce nouvel indice répond aux besoins des investisseurs pour un 'benchmarck' public reflétant l'action climatique au sein de la zone euro', explique le groupe. L'indice inclut, entre autres, le groupe de cosmétiques français L'Oréal, la banque espagnole Santander, le brasseur néerlandais Heineken et le conglomérat industriel allemand Siemens. Euronext rappelle que l'investissement durable constitue un pilier clé de son plan stratégique à trois ans, baptisé 'Let's Grow Together 2022'.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -32.88% EURONEXT Euronext Paris +1.67%