Euronext : trou d'air vers 64E, préserve les 68E

(CercleFinance.com) - Euronext a subi en matinée un trou d'air vers 64E (offre de rachat de la bourse de Madrid) mais préserve in extremis le plancher des 68E des 30 juillet puis des 5 et 14 août. Euronext a comblé en séance le 'gap' des 65E du 19 juin et le principal support moyen terme se situe vers 62,3E (testé début juin).

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -22.44% EURONEXT Euronext Paris -2.72%