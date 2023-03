Euronext : trois nouveaux entrants au SBF 120 et un départ

(AOF) - Euronext a procédé à sa revue trimestrielle de la composition des indices de la Bourse de Paris. Si le CAC 40 ne change pas, quelques mouvements sont à noter du côté du SBF 120. Au menu : trois nouveaux entrants -Voltalia, Beneteau (qui fait son retour dix ans après) et Mersen - et un départ, celui de McPhy Energy. Tous les changements dans l'indice SBF 120 seront effectifs à compter du 20 mars prochain.

