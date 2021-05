Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : toutes les résolutions approuvées en AG Cercle Finance • 11/05/2021 à 13:02









(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Euronext ont approuvé mardi toutes les résolutions qui figuraient à l'ordre du jour de l'assemblée générale organisée par l'opérateur boursier paneuropéen. Les actionnaires ont notamment validé les comptes de l'exercice 2020, ainsi que le versement d'un dividende total se montant à 15,7 millions d'euros, indique le groupe dans un communiqué. Le paiement du dividende interviendra le 19 mai pour les actionnaires enregistrés en date du 18 mai, ce qui signifie que l'action se traitera hors-dividende à compter du 17 mai. La nomination de Piero Novelli en tant que membre du conseil de surveillance a également été approuvée, un feu vert qui lui permettra de devenir comme prévu le prochain président du groupe.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +1.48% EURONEXT Euronext Paris -0.36%