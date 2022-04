Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext soutenu par une initiation de broker information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 15:15









(Crédits photo : Euronext - ) (CercleFinance.com) - Euronext prend près de 2% avec le soutien de propos de Credit Suisse, qui entame une couverture avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 96 euros, dans une note sur les grands opérateurs de places boursières européennes. 'L'action se négocie avec une décote malgré une croissance supérieure, mais la décote devrait s'estomper à mesure que l'intégration progresse, que les synergies se matérialisent et qu'Euronext se désendette', estime le broker.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +2.66% EURONEXT Euronext Paris +1.75%