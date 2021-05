Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 24/05/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - Euronext gagne près de 3% avec le soutien d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 92 à 100 euros, sur le titre du groupe de Bourses paneuropéen. 'Nous pensons qu'Euronext peut bénéficier de relèvements de consensus de bénéfices à court et à long terme', affirme le broker, qui met en avant Borsa Italiana comme 'une source d'opportunités de croissance à court et à long terme'.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +1.54% EURONEXT Euronext Paris +2.67%