Euronext soutenu par de bonnes surprises au niveau des profits et des objectifs de coûts

(AOF) - Euronext (+4,88% à 77,36 euros) s’adjuge la première place de l’indice SBF 120, galvanisé par des résultats meilleurs que prévu et la réduction de ses prévisions de coûts pour 2022. Sur les trois premiers mois de l’année, la Bourse paneuropéenne a vu son Ebitda ajusté progresser de 66,8% à 252,2 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 56,3%, en augmentation de 1,6 point de base. En données comparables, la marge d’Euronext a augmenté de 3,1 points à 63,7%. Le consensus a été dépassé de 10%.

Les résultats ont dépassé les attentes grâce à des revenus meilleurs que prévu, mais surtout à des coûts plus faibles.

Les coûts ont atteint 149,1 millions d'euros, soit 10% de moins qu'attendu. Pour UBS, 60% de la surperformance des coûts sont liés aux coûts sous-jacents de la société tandis que le solde provient de coûts d'intégration plus faibles.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a atteint 395,7 millions d'euros, en hausse de 58,8%, résultant en particulier de la consolidation de Borsa Italiana. En données comparables, il a progressé de 6%.

Si les profits trimestriels sont plus élevés qu'anticipé, les coûts annuels seront plus faibles. Sur 2022, Euronext vise 612 millions d'euros de coûts, soit 10 millions de moins qu'auparavant. 15,2 millions de synergies liées au rachat de Borsa Italiana en rythme annuel ont été enregistrés à la fin du premier trimestre pour 31,4 millions d'euros de coûts de mise en oeuvre. Ces derniers devraient totaliser 150 millions d'ici 2024, soit 10 millions de moins que prévu.

" Compte tenu de la faiblesse de l'action Euronext au cours des derniers mois, nous nous attendons à ce que les résultats supérieurs aux attentes et l'abaissement des prévisions de coûts conduisent à une réaction positive du cours de l'action ", précise UBS. Exane BNP Paribas anticipe pour sa part une légère révision à la hausse du consensus de profits.

La présentation de comptes plus solides que prévu s'accompagne d'une baisse de l'endettement. Le ratio dette nette sur Ebitda reculant à 2,3 contre 2,6 fin décembre.

" Notre position d'endettement nous permet désormais de bénéficier d'une flexibilité stratégique supplémentaire pour apporter de la valeur à nos actionnaires, " a déclaré le PDG, Stéphane Boujnah. UBS interprète ces propos comme le signal d'une plus volonté accrue de la direction de réaliser des acquisitions ciblées.

Points clés

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 20 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, aMilan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,3 Md€, répartis entre les transactions pour 35 %, le listing pour 14 %, les services de données avancées pour 14 % et la conservation & règlement-livraison pour 17 %… ;

- Modèle de croissance fondé sur 5 piliers : renforcement de la chaîne de valeur (activités de clearing, migration du Core Data Centre…), expansion de l’offre des plateformes (Portugal, Norvège, Danemark et Italie), élargissement de l’offre en cotations, produits et servies innovants, renforcement des positions en finance durable et poursuite de la croissance externe ;

- Capital ouvert avec des actionnaires de référence détenant 24,92 % des actions -ABN Amros, Caisse des dépôts, Euroclear, SFPI, Cassa Depositi e Prestiti et Intesa San Paolo ;

- Société de droit néerlandais, Stéphane Boujnah étant président directeur général du conseil d’administration de 9 membres ;

- Maintien de la solidité financière après l’achat de Borsa Italia, avec un effet de levier ramené à 2,6.

Enjeux

- Stratégie « Growth for impact 2024 » : croissance annuelle de 3-4 % du chiffre d’affaires et de 5-6 % du résultat d’exploitation / maintien de la politique de dividende (taux de 50 %) et des investissements (3-5 % du chiffre d’affaires) / synergies avec la Bourse de Milan de 100 € pour des coûts d’intégration estimés à 160 M€;

- 4 priorités pour la stratégie d’innovation -digitalisation, déploiement du partage d’informations et du co-design, renforcement de l’efficacité des technologies centrales et intégration des innovations telles la tokenisation, les modèles de trading sur mesure… ;

- Stratégie environnementale sur 2 piliers, en interne la réduction de l’empreinte carbone et, pour les clients, un élargissement de l’offre de services, accélérant la transition vers une finance durable : élargissement de l’offre d’indices ESG / catalogue de Green bonds et focus sur les Blue Bonds (liées aux océans et mers) / accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Maintien des avantages compétitifs -une plateforme unique de transactions sur marchés régulés européens et une offre de services couvrant tout besoin des intervenants sur marchés financiers ;

- Capacité d’innovation élevée, marge opérationnelle supérieure à celle de ses concurrents européens et rapidité d’exécution des intégrations.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne ;

- Après le record de 212 introductions en 2021, renforcement de l’attractivité via les indices ESG, la cotation d’entreprises innovantes et l’offre de services pré et post cotations ;

- Réalisation des 3 grands projets opérationnels : migrations des data centers à Bergame et du cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading et expansion européenne des activités de clearing ;

- Objectif 2022 d’un recul des coûts opérationnels à 622 M€ ;

- Dividende 2021 de 1,93 €, soit un taux de distribution de 50 %.