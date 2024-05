Euronext, Solutions 30, Veolia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Adocia

La société biopharmaceutique communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Argan

Argan annonce le relèvement à "stable" de la perspective sur sa note émetteur long terme "BBB" attribuée par S&P Global Ratings. La foncière souligne que cette revue de la note de crédit intervient après l'augmentation de capital réussie de 150 millions d'euros, lancée et finalisée le 23 avril dernier, dans le cadre du renforcement du plan de développement et de désendettement de la foncière. Dans son rapport, S&P Global Ratings a notamment mis en avant l'amélioration plus rapide qu'anticipé des principaux ratios d'endettement d'ici fin 2024.

Bilendi

Le spécialiste des technologies et des services digitaux dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

CGG

Le groupe parapétrolier rendra compte de ses résultats annuels.

Dassault Systèmes

Dassault Systèmes a annoncé l'extension du partenariat stratégique à long terme formé avec Jaguar Land Rover pour une durée de cinq ans. Le groupe technologique français accompagnera la transformation du constructeur automobile vers une activité durable et responsable. JLR poursuit le déploiement de la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes " partout dans le monde afin d'accompagner le développement de bout en bout de ses différents véhicules de luxe modernes "

Delfingen

Delfingen annonce un chiffre d'affaires du 1er trimestre en repli de 2,5% sur un an (-5,4% en organique) à 113,6 millions d'euros. L'équipementier automobile, spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de la mobilité et de l'industrie, souligne que ce repli des ventes doit être apprécié au regard d'une base de comparaison défavorable, le groupe ayant enregistré une activité record au 1er trimestre 2023 en croissance de 14%. Le groupe souligne que son chiffre d'affaires ressort pour le mois d'avril de nouveau "en croissance soutenue".

Eiffage

La société spécialisée dans les domaines du transport et de la distribution d'énergie, des télécommunications et du ferroviaire publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Euroapi

Evelyne Nguyen a été nommée directrice financière d'Euroapi, à compter du 14 mai 2024, et sera membre du comité exécutif. Le spécialiste des principes actifs précise qu'elle succède à Antoine Delcour, qui quitte l'entreprise pour poursuivre de nouveaux projets, mais restera au sein de la société jusqu'à la fin juin afin d'assurer la transition. Evelyne Nguyen a occupé différents postes en finance, stratégie et management au sein d'entreprises cotées et non cotées, telles que Bristol Myers Squibb, SAUR et le LFB.

Euronext

La principale place boursière de la zone euro divulguera ses résultats du premier trimestre.

Eutelsat

L'opérateur de satellites annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Figeac Aero

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Forsee Power

Le spécialiste des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques a présenté son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Genfit

La biotech indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Innate Pharma

La société de biotechnologies a communiqué son chiffre d'affaires du premier trimestre.

IT Link

L'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Jacques Bogart

Le parfumeur précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Lacroix

Au premier trimestre, Lacroix a enregistré un chiffre d'affaires en repli de 4,7% à 186,3 millions d'euros. Le spécialiste des équipements et des technologies connectés a mis en cause une base de comparaison élevée pour Electronics, dont les revenus ont reculé de 9,2% à 138,40 millions d'euros. Les activités City et Environment ont enregistré respectivement une croissance de 11,5% à 26 millions d'euros et de 15,4% à 21,8 millions d'euros.

MaaT Pharma

La société de biotechnologies en stade clinique avancé dévoilera ses résultats du premier trimestre.

Oeneo

Oeneo a réalisé un chiffre d'affaires de 80,1 millions d'euros, en repli de 7,1% au quatrième trimestre 2023-2024. Son activité "bouchage" a enregistré un chiffre d'affaires stable à 64,4 millions d'euros. Elle a bénéficié " de la fin des ajustements des stocks de distribution et d'une reprise des ventes sur le haut de gamme ". L'activité " élevage " (tonneaux) a vu ses revenus reculer de 28% à 15,7 millions d'euros.

Poujoulat

Le chiffre d'affaires consolidé de Poujoulat s'établit à 351,9 millions d'euros, en baisse de 12,5% sur l'exercice 2023/2024. Le leader européen de la fumisterie souligne que l'exercice précédent " fut très exceptionnel ". La dynamique des ventes de bois énergie n'a pas pu compenser l'effet prix sur le granulé. L'activité de la branche " conduits de cheminée et cheminées industrielles " a été impactée plus longuement que prévu par le mouvement de déstockage chez les clients en France et en Europe, a commenté la société.

SII

Le spécialiste des métiers de l'ingénieur rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Solutions 30

Solutions 30 a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% au premier trimestre 2024, à 265 millions d'euros, toujours soutenu par le Benelux : +21,6% en organique à 100,7 millions d'euros. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a connu une baisse de 3,7% de ses revenus en France à 97,9 millions d'euros. Ils ont reculé de 4,9% en organique. En Italie, le chiffre d'affaires est ressorti à 13 millions d'euros, en baisse de 32 %.

Transgene

La biotech divulguera ses résultats du premier trimestre.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison en Europe a annoncé son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Veolia Environnement

Veolia a enregistré au premier trimestre un Ebit courant en hausse de 11,1% à périmètre et change constants, à 843 millions d'euros et un Ebitda de 1,624 milliard d'euros, en croissance de 5,7%, sur la même base. Au cours de cette période, le spécialiste des services à l'environnement revendique 88 millions d'euros de gains d'efficacité pour un objectif annuel de 350 millions d'euros et 42 millions d'euros de synergies " en avance sur l'objectif annuel ".