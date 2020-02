Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext serait intéressé par Borsa Italiana si elle était à vendre-Boujnah Reuters • 12/02/2020 à 18:51









LONDRES, 12 février (Reuters) - Euronext ENX.PA serait intéressé par le rachat de Borsa Italiana si l'opérateur de la Bourse de Milan était à vendre, a déclaré mercredi son directeur général Stéphane Boujnah. La Bourse de Milan trouverait naturellement sa place au sein d'Euronext, déjà opérateur notamment de la Bourse de Paris. (Pamela Barbaglia version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.62% LSE GROUP LSE +0.72%