EURONEXT se renforce dans le post marché au Danemark

(AOF) - Euronext a annoncé qu'elle a conclu des accords définitifs pour acquérir environ 70 % des actions de VP Securities auprès de ses propriétaires actuels, la Banque centrale danoise et quatre grandes institutions financières danoises, la Danske Bank, Nykredit, Nordea et Jyske Bank. VP Securities est le dépositaire central de titres danois (CSD), qui couvre les obligations, actions, certificats et warrants. VP Securities est valorisé 150 millions d'euros.

Euronext ouvrira une offre à tous les autres actionnaires, aux mêmes conditions.

La Bourse paneuropéenne étend considérablement son empreinte dans la région nordique, avec environ 25 % des revenus en 2019 pro-forma provenant de cette région nordique à la suite des acquisitions d'Oslo Børs VPS et de Nord Pool.

En 2019, VP Securities a généré un chiffre d'affaires de 57,1 millions d'euros et un Ebitda de 16,8 millions d'euros, soit une marge d'environ 30%. Euronext va ainsi doubler de taille de son activité de dépositaire.

Son activité de règlement - livraison (settlement) ont représenté 19 millions de transactions l'année dernière, pratiquement stables sur un an. Son activité de dépositaire totalise 1,2 milliard d'encours, en hausse de 12%.

" Suite à cette acquisition, le post-marché sera un contributeur majeur aux revenus d'Euronext, augmentant de manière significative la part des revenus non liés au volume " a souligné la société.

La finalisation de l'opération, financée sur les ressources existantes du groupe, est attendue au troisième trimestre.

