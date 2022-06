Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : se hisse vers 78E, surveiller 79,5E information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 17:32









(CercleFinance.com) - Figurant parmi les rares rescapés en cette séance de 'sell-off', Euronext se hisse vers 78E et se rapproche d'une résistance oblique moyen terme qui gravite vers 79,5E.

Une autre résistance horizontale se dessine à proximité, vers 80,6E, le suivant correspond au 'gap' des 84E du 11 avril.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +13.44% EURONEXT Euronext Paris +1.54%