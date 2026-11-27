(Zonebourse.com) - Surperformant légèrement le CAC 40 ( 0,3%), Euronext avance de 0,7% à 172,7 EUR, après l'annonce par le groupe boursier paneuropéen de son projet de fusion transfrontalière avec sa filiale Euronext Athens Holding, une opération que les analystes d'ING voient d'un bon oeil.

La fusion offre des conditions financières améliorées aux actionnaires d'Euronext Athens, avec une action nouvelle Euronext pour 17 actions Euronext Athens, contre une parité d'une action pour 20 dans le cadre de l'offre publique d'achat (OPA) volontaire lancée en 2025.

Sur la base du cours de clôture d'Euronext de 167,50 EUR au 25 novembre 2026, la parité d'échange proposée valorise Euronext Athens à 9,85 EUR par action, soit une hausse de 38% par rapport aux 7,14 EUR proposés dans le cadre de l'offre de 2025.

Tout actionnaire d'Euronext Athens qui vote contre la fusion et ne souhaite pas recevoir d'actions ordinaires d'Euronext peut exercer un droit de retrait lui permettant de bénéficier d'une indemnisation en numéraire de 9,29 EUR par action Euronext Athens.

"Si tous les actionnaires minoritaires d'Euronext Athens optent pour un paiement en numéraire, nous estimons que cela coûtera 145 MEUR à Euronext, ce qui aura un impact limité sur sa capacité de rachat d'actions, que nous estimons à environ 1,75 MdsEUR à l'horizon 2028", calcule ING.

"L'intérêt de la fusion réside dans la simplification de la structure juridique du groupe Euronext et la suppression des coûts liés à une cotation distincte", explique l'établissement, qui réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 194 EUR sur Euronext.

"En outre, la fusion permettra une intégration complète du marché grec au sein du groupe, ce qui facilitera le financement des investissements nécessaires dans les infrastructures de marché grecques", met aussi en avant la banque néerlandaise.

Selon ING, la participation de 74% qu'Euronext détient déjà au capital d'Euronext Athens sera suffisante pour approuver la fusion sans condition, les seuils de vote requis dans le cadre d'un accord de fusion étant inférieurs à ceux d'une OPA, qui nécessite un taux d'acceptation de 90% pour procéder à un retrait obligatoire.

Les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés se tiendront le 26 janvier 2027 pour se prononcer sur l'opération. Le projet de fusion sera déposé le 27 novembre 2026 et les délais de trois mois dont disposent les créanciers pour s'opposer à la fusion devraient expirer le 2 mars 2027.

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