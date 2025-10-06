Euronext, Saint-Gobain, Seb ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Coil

Coil annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 1,3 million d'euros, souscrite en numéraire par des investisseurs privés et des dirigeants de la société. Dans un contexte marqué par une contraction significative de l'activité et des tensions persistantes sur la trésorerie, cette opération vise à renforcer les fonds propres et soutenir le plan de redressement de la société, sécuriser la continuité d'exploitation en apportant une visibilité accrue sur l'horizon de trésorerie.

Edenred

Edenred a annoncé la conclusion d'un nouveau mandat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement dans le cadre de l'extension de son opération de rachat d'actions. Annoncée en décembre 2024, elle représente un montant pouvant atteindre 600 millions d'euros jusqu'en novembre 2027. Ce mandat, visant un montant maximal total initial de 25 millions d'euros est valable jusqu'au 31 décembre 2025, avec l'intention de le prolonger jusqu'au 30 novembre 2027 pour un montant de 225 millions d'euros diminué du montant qui aura été effectivement racheté aux termes de ce mandat.

Euronext

Euronext annonce le lancement de son offre publique d'échange (OPE) visant ATHEX, la Bourse d'Athènes, à un ratio d'échange d'une action Euronext pour 20 actions ATHEX. L'OPE commence ce 6 octobre à 08h00 (heure d'Athènes) et se terminera le 17 novembre à 14h00. Sa réalisation est soumise à l'apport d'au moins 38 759 500 actions ATHEX, soit 67% des droits de vote, ainsi qu'aux approbations réglementaires habituelles.

LDC

Le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Mauna Kea

Mauna Kea Technologies, annonce qu'une large majorité des créanciers et actionnaires ont voté en faveur du projet de plan de sauvegarde. Ce projet prévoit une réduction de 70% de la dette, passant de 40 millions à 12 millions d'euros, avec un rééchelonnement sur 10 ans et une levée de fonds d'au moins 5 millions d'euros. Les résultats des votes permettent à la Société de solliciter auprès du Tribunal des Affaires Economiques de Paris l'arrêté de son projet de plan de sauvegarde.

Saint-Gobain

Saint-Gobain dévoilé le lancement d'un nouveau plan stratégique, baptisé "Lead & Grow" qui s'accompagné de nouveaux objectifs financiers. Le groupe a indiqué relever sa trajectoire de croissance sur la période 2026-2030 et prévoit d'atteindre une marge d'Ebitda comprise entre 15% et 18%.

Seb

Seb révise ses objectifs 2025 face à un environnement incertain et volatil. "Le scénario anticipé fin juillet ne s'est pas concrétisé à ce stade avec l'intensité attendue, notamment en septembre, mois clé du troisième trimestre et amorce de la haute saison", précise, dans un communiqué, le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, Seb anticipe désormais une croissance organique des ventes stable à légèrement positive (contre une fourchette de 2 % à 4 % annoncée en juillet).

Transgene

Transgene a annoncé qu’il allait présenter une analyse approfondie de la réponse cellulaire T spécifique des néoantigènes issue de l’essai randomisé de phase I de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050. Ce produit est une immunothérapie individualisée développée pour traiter les tumeurs solides. La présentation aura lieu lors de la 40ème conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) à National Harbor dans le Maryland du 5 au 9 novembre.