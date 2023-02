Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: S&P relève sa note de crédit information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Euronext fait part de la décision de l'agence de notation américaine S&P de relever sa note de crédit sur le groupe de bourses paneuropéen, la faisant passer de 'BBB, perspective positive' à 'BBB+, perspective stable'.



Cette décision reflète les fortes capacités de génération de trésorerie et de désendettement d'Euronext suite à l'acquisition de Borsa Italiana, ainsi que la politique d'investissement révisée d'Euronext Clearing, qui a considérablement réduit le risque pour le groupe.



'Depuis la finalisation de l'acquisition de Borsa Italiana, nous avons poursuivi notre trajectoire de désendettement, passant d'un ratio dette nette sur EBITDA de 3,2 fois alors, à 2,6 fois à fin 2022', rappelle ainsi son CEO Stéphane Boujnah.





