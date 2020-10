Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : S&P évalue le projet d'achat de Borsa Italiana Cercle Finance • 12/10/2020 à 10:05









(CercleFinance.com) - Vendredi 9 octobre, Euronext a annoncé avec conclu un accord avec London Stock Exchange Group PLC (LSEG) pour acquérir sa filiale italienne qui détient Borsa Italiana et ses filiales opérationnelles. Selon S&P, ' l'acquisition envisagée par Euronext N.V. de Borsa Italiana SpA (BI) pourrait conduire à une augmentation significative et durable de son levier financier. ' Pour S&P, cette acquisition va permettre à Euronext de se 'défendre' et de 'renforcer sa place' sur le marché des capitaux. L'agence de notation prévoit toutefois que si le groupe restera très générateur de trésorerie et pourra se désendetter, ' les ratios d'endettement resteront élevés même jusqu'à la fin de 2022. ' En effet, l'opération sera largement financée par l'emprunt, aggravant ainsi le profil de risque financier du groupe. ' Sur CreditWatch, nous attribuons les notations ' A-' sur le crédit d'émetteur à long terme et sur les obligations senior de la société avec des implications négatives ', indique S&P. Dans le même temps, l'agence de notation a confirmé sa cote de crédit d'émetteur à court terme 'A-2' sur la société.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -12.65% EURONEXT Euronext Paris -2.86%