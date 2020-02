Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : résultats annuels supérieurs aux attentes Cercle Finance • 12/02/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Euronext publie ce mercredi un bénéfice net part du groupe en hausse de +2,8% à 222 millions d'euros au titre de l'exercice 2019, avec, en données ajustées, un BPA qui a augmenté de +10,9% à 3,90 euros. Le bénéfice par action bat ainsi de 21 centimes le consensus. Le groupe de Bourses paneuropéen a vu son EBITDA s'accroitre de +12,8% à 399,4 millions d'euros, soit une marge en hausse de 1,2 point à 58,8% pour des revenus en croissance de 10,4% (-1% en organique) à 679,1 millions d'euros.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -32.96% EURONEXT Euronext Paris +0.62%