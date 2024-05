Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: résultat net de 139,7 millions d'euros (+44,8%) information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Euronext réalise un chiffre d'affaires en hausse de +8,0% à 401,9 millions d'euros au premier trimestre 2024.



Le chiffre d'affaires des activités de conservation et de règlement a augmenté à 67,8 millions d'euros (+6,0 %). Le chiffre d'affaires d'Advanced Data Services a augmenté à 59,4 millions d'euros (+5,5 %).



Le chiffre d'affaires de cotation s'élève à 57,7 millions d'euros (+5,5%). Les Solutions Technologiques réalisent un chiffre d'affaires de 26,7 millions d'euros (-3,3%). Le chiffre d'affaires de la compensation s'élève à 37,0 millions d'euros (+23,1 %). Les revenus de trading s'élèvent à 138,4 millions d'euros (+7,4 %).



L'EBITDA ajusté s'élève à 251,3 millions d'euros (+15,0%) et la marge d'EBITDA ajusté à 62,5% (+3,8 pts). Le résultat net ajusté ressort à 164,2 millions d'euros (+11,7%) et le BPA ajusté à 1,58 E (+15,0%). Le résultat net publié s'inscrit à 139,7 millions d'euros (+44,8%).





