Euronext : rechute sous les 70E, objectif 67,15E ?

(CercleFinance.com) - Euronext rechute sous les 70E après avoir amorcé une spectaculaire remontée en l'espace de 5 séances entre 53E et 78,9E, soit environ +53%. Le titre devrait revenir combler le 'gap' des 67,15E du 24 mars

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -24.86% EURONEXT Euronext Paris -6.81%