Cercle Finance • 05/11/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Euronext rechute lourdement sous les 100E, et même vers 96,6E, au contact de son support des 4 et 5 octobre dernier. Une cassure des 96,5E déclencherait un signal d'alerte à la baisse et une glissade en direction de l'ex-résistance des 93,6/93,8E des 21/06 et 30/07

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -15.25% EURONEXT Euronext Paris -3.32%