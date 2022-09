Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : rebondit sur 72E information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Euronext rebondit sur 72E, le support moyen terme étant situé à 70,6E.

La tendance demeurera cependant négative tant que la palier des 75E (qui coïncide également avec une résistance baissière) ne sera pas refranchi.





Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam +18.82% EURONEXT Euronext Paris +1.78%