Euronext rattrapé par le débat sur la place de la défense dans la finance durable

L'opérateur boursier Euronext a choisi le statu quo pour le CAC 40 ESG mais une source proche du dossier a indiqué vendredi à l'AFP qu'il y a un risque que Safran , Thales et Airbus , groupes présents dans la défense, quittent cet indice.

Selon cette source, ces trois entreprises ont été prévenues mercredi par Euronext que la méthodologie de la composition de l'indice CAC40 ESG "avait changé parce qu'ils avaient changé de prestataire" et qu'à la suite de ce travail ces entreprises n'en faisaient "plus partie".

Jeudi soir, le conseil scientifique d'Euronext, qui décide de la composition des indices du groupe boursier européen, a finalement choisi de ne pas procéder à de changement dans le CAC 40 ESG.

Cet indice est composé en triant 40 des 60 plus grosses capitalisations boursières de la place en fonction de leurs performances environnementale, sociales et de gouvernance (ESG).

"Cette revue est simplement la première avec un nouveau fournisseur de données", indiquait jeudi soir l'opérateur boursier à l'AFP, le groupe étant passé de l'agence Moody's à ISS-ESG, majoritairement détenu par le groupe allemand Deutsche Boerse.

Mais Euronext a reconnu vendredi que "la composition actuelle de l'indice a été déterminée et validée par le comité scientifique indépendant (...) en se basant sur les données ESG fournies par Moody's ESG" en décembre, avant la fin de leur contrat, laissant de côté les données fournies par ISS-ESG, son nouveau prestataire.

"L'agence ISS-ESG est réputée "octroyer de mauvaises notes aux entreprises impliquées dans l'armement, selon la logique de la durabilité dans son interprétation allemande", explique Thibaut Mihelich, directeur des questions ESG de Lazard Frères Gestion.

La prochaine révision du conseil scientifique d'Euronext est prévue le 12 juin.

La sortie d'entreprises de la défense d'un indice boursier ESG "n'aurait aucune conséquence sur le financement du secteur mais le débat de fond existe", a poursuivi M. Mihelich.

La révision intervenait après que la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a évoqué dimanche l'existence d'un "débat" sur l'exclusion des industries de défense de certains produits d'épargne durable, avant une réunion à Bercy le 20 mars des investisseurs privés et des entreprises du secteur.

"Si les grands groupes du secteur de la défense sont aujourd'hui bien capitalisés, la situation est bien différente pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises non cotées" notamment, expliquait mardi dans une tribune Philippe Zaouati, directeur général du fonds d'investissement Mirova, filiale de Natixis IM.