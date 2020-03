Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : rachats d'actions prévus au mois de mars Cercle Finance • 05/03/2020 à 08:13









(CercleFinance.com) - Le groupe de Bourses Euronext annonce son intention de racheter 200.000 de ses propres actions dans le cadre de ses plans d'incitation à long terme, programme qui sera mis en oeuvre et dirigé par un agent indépendant entre le 5 et le 31 mars.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -31.61% EURONEXT Euronext Paris +0.44%