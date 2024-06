Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: rachat de 100.000 actions programmé information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Euronext annonce qu'il va racheter 100.000 de ses propres actions dans le cadre de ses plans d'intéressement à long terme, un programme qui sera mis en oeuvre par un agent indépendant entre le 6 et le 21 juin.



Le groupe de Bourses paneuropéen précise que ce programme de rachats d'actions sera conforme aux conditions posées par l'autorisation octroyée par son assemblée générale des actionnaires réunie le 15 mai dernier.





Valeurs associées EURONEXT 93.65 EUR Euronext Paris +2.02%