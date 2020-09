Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext prépare une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan-Bloomberg Reuters • 10/09/2020 à 12:13









10 septembre (Reuters) - Euronext ENX.PA s'apprête à soumettre dès cette semaine une offre sur l'opérateur de la Bourse de Milan, Borsa Italiana, qui serait valorisé entre 3,5 et 4 milliards d'euros, rapporte l'agence Bloomberg jeudi, en citant des sources proches du dossier. L'opérateur de la Bourse de Paris s'est associé pour ce projet à l'organisme public italien Cassa depositi e Prestiti (CDP), qui obtiendrait une participation d'environ 8% au capital d'Euronext si la transaction aboutit, ajoute Bloomberg. Deutsche Börse DB1Gn.DE prépare aussi une offre sur Borsa Italiana, qui appartient à London Stock Exchange LSE.L , dit Bloomberg, selon laquelle aucun de ces prétendants n'a encore pris de décision définitive. (version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -1.57% LSE GROUP LSE -1.62% DEUTSCHE BOERSE XETRA -0.63%