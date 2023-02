Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : plonge de -9% vers 70E information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 16:43









(CercleFinance.com) - Euronext décrochait jusqu'à -9% ce mercredi suite à l'annonce d'une offre de rachat d'Allfunds, une plateforme digitale qui réunit gestionnaires de fonds et distributeurs et donne accès à plus de 100.000 fonds provenant de plus de 2.000 gestionnaires de fonds.

Le titre vient tout simplement d'effacer d'un coup l'intégralité de ses gains depuis le 6 janvier et se rapproche du plancher des 68,5E des 20/21/12/2022.







Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -5.65% EURONEXT Euronext Paris -7.44%