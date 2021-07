Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : partenariat avec Early Metrics sur les 'techs' Cercle Finance • 09/07/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec Early Metrics, une agence de notation indépendante spécialisée dans l'évaluation des start-ups. Aux termes de l'accord, l'opérateur boursier diffusera gratuitement sur son site Internet des rapport d'analyse automatiques publiés par Early Metrics concernant les PME technologiques cotées sur Euronext. Le projet portera, dans un premier temps, sur quelque 430 sociétés présentes sur ses marchés d'Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo et Paris. Au total, ce rayon de couverture représente déjà 100 milliards d'euros de capitalisations boursières. Le service devrait ensuite être étendu aux entreprises hi-tech qui cotent sur Borsa Italiana. Dans un communiqué, Euronext fait valoir que 60% des introductions en Bourse réalisées l'an dernier étaient des sociétés issues du secteur technologique. Ces rapports seront disponibles sur la page en temps réel Euronext Live de l'opérateur.

