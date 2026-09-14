Euronext ouvert à une fusion avec Deutsche Börse, pas de discussions (Financial Times)

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

L'opérateur boursier paneuropéen Euronext est ouvert à une fusion ou un rapprochement des activités avec son principal concurrent, l'opérateur boursier allemand Deutsche Börse, a déclaré le directeur général d'Euronext dans un entretien au Financial Times publié lundi.

Le patron d'Euronext Stéphane Boujnah, ainsi que Deutsche Börse, ont cependant indiqué au quotidien financier qu'il n'y avait actuellement aucune discussion en cours.

Stéphane Boujnah estime qu'"une opération qui aurait du sens serait la fusion des activités boursières". Une fusion complète entre les deux entreprises est également possible, mais devrait franchir d'importants obstacles réglementaires, a-t-il également précisé.

Ce n'est pas la première fois qu'est évoqué un rapprochement entre les deux concurrents, les précédentes tentatives ayant échoué.

Le groupe Euronext, qui exploite les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Athènes, procède régulièrement à des opérations de croissance externe.

L'objectif est qu'Euronext "devienne la porte d'entrée unique" du "marché des capitaux européens", avait indiqué le groupe en novembre 2024, lors de la présentation de son plan stratégique.