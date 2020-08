Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : nouvelle CEO pour VP Securities Cercle Finance • 04/08/2020 à 13:36









(CercleFinance.com) - Euronext fait part de la nomination de Maria Hjorth, actuellement directrice générale (CEO) déléguée de VP Securities, comme nouvelle directrice générale, en remplacement de Niels Olsen qui a décidé de démissionner pour suivre des projets personnels. Ce changement intervient alors que le groupe de Bourses paneuropéen a achevé le règlement des actions dans le cadre de son offre sur le capital de VP Securities, le dépositaire central de titres danois, lui permettant ainsi de finaliser cette acquisition.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -13.45% EURONEXT Euronext Paris -2.88%