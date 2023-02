Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Euronext: nouveau CEO pour Euronext Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 07:43

(CercleFinance.com) - Euronext annonce que son conseil de surveillance proposera la nomination de Benoît van den Hove en tant que CEO et président du conseil d'administration d'Euronext Bruxelles et membre du directoire d'Euronext, lors de son assemblée générale annuelle du 17 mai.



Il succèdera à Vincent Van Dessel qui quittera ses fonctions de CEO d'Euronext Bruxelles le 1er juillet 2023 et de président du conseil le 1er décembre, devant atteindre l'âge de la retraite en décembre prochain.



Benoît van den Hove est depuis juillet 2018 head of listing pour la Belgique et le Luxembourg chez Euronext. Avant de rejoindre le groupe de bourses, il a passé 17 ans au sein de la banque ING et deux ans chez le cabinet d'avocats Linklaters.