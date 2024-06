Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: nouveau CEO pour Amsterdam en septembre information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Euronext annonce que son conseil de surveillance a nommé René van Vlerken comme CEO d'Euronext Amsterdam et membre du directoire à compter du 1er septembre, succédant à Simone Huis qui a décidé de démissionner pour suivre de nouveaux projets.



René van Vlerken est actuellement responsable de la cotation pour les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Europe centrale et orientale chez Euronext. Sa nomination au poste de CEO d'Euronext Amsterdam est soumise à des approbations réglementaires.



Par ailleurs, le groupe de Bourses indique avoir achevé le rachat de 100.000 de ses propres actions, à un prix moyen de 93,18 euros, dans le cadre de son plan d'intéressement à long terme, des rachats effectués par un agent indépendant du 6 au 13 juin.





