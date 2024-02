Euronext : nette progression des profits au quatrième trimestre

(AOF) - Euronext a dévoilé des résultats en forte hausse au quatrième trimestre. Sur cette période, la Bourse paneuropéenne a enregistré un bond de 31,5% de son résultat net à 130,6 millions d’euros. Son Ebitda ajusté a augmenté de 15,2% à 216,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 57,8%, en hausse de 3,7 points en données publiées et de 2,9 points en comparable. Les coûts ajustés ont atteint 157,8 millions d'euros, en hausse de 1,9% en données comparables. Le chiffre d'affaires consolidé d'Euronext a augmenté de 7,8% à 374,0 millions d'euros. En données comparables, il a augmenté de 9,1%.

La société propose la distribution d'un dividende de 2,48 euros par action, en augmentation de 11,7%. Euronext affiche un taux de distribution de 50%.

"Nous avons poursuivi notre désendettement en atteignant un ratio dette nette sur Ebitda ajusté de 1,9x à la fin de 2023, contre 3,2x après l'acquisition du groupe Borsa Italiana" a déclaré le PDG, Stéphane Boujnah.

Les coûts ajustés de l'année 2024 devraient s'élever à environ 625 millions d'euros.

Points clés

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 23 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,5 Md€, répartis entre les transactions pour 35%, la conservation & règlement-livraison pour 17%, le listing pour 15%, les services de données avancées pour 14% et le clearing pour 8% ;

- Modèle de croissance fondé sur : renforcement de la chaîne de valeur, expansion de l’offre des plateformes, élargissement de l’offre en cotations, produits et services innovants, renforcement des positions en finance durable et poursuite de la croissance externe ;

- Capital ouvert dont 23,81 % détenus par des actionnaires de référence -ABN Amro, Caisse des dépôts, Cassa Depositi e Prestiti, Euroclear, Federale participatie et Intesa San Paolo ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil d’administration de 10 membres, Stéphane Boujnah étant directeur général ;

- Maintien de la solidité financière après l’achat de Borsa Italia, avec un effet de levier ramené à 2,4, des capitaux propres de 4 Md€ et des liquidités de 1,5 Md€.

Enjeux

- Stratégie « Growth for impact 2024 » :

- croissance annuelle de 3-4 % du chiffre d’affaires et de 5-6 % du résultat d’exploitation,

- maintien de la politique de dividende (taux de 50 %) et des investissements (3-5% du chiffre d’affaires),

- synergies avec la Bourse de Milan relevées à 115 M€ d’ici 2024 ;

- 4 priorités pour la stratégie d’innovation -digitalisation, déploiement du partage d’informations et du co-design, renforcement de l’efficacité des technologies centrales et intégration des innovations telles la tokenisation, les modèles de trading sur mesure… ;

- Stratégie environnementale sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, validée par le SBTi et aux objectifs relevés puis transition vers une finance durable :

- réduction de l’empreinte carbone directe de 75 % en 2030 (vs 2020) et de 72 % en 2027 pour les fournisseurs,

- élargissement de l’offre d’indices ESG ,

- renforcement de la place de n° 1 européen de l’offre de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés…,

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Maintien des avantages compétitifs -plateforme unique de transactions sur marchés régulés européens et offre de services couvrant tout besoin des intervenants sur marchés financiers ;

- Capacité d’innovation élevée, marge opérationnelle supérieure à celle de ses concurrents européens et rapidité d’exécution des intégrations.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne ;

- Après la migration des centres de données à Bergame puis celle du cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading, expansion de l’offre de solutions de clearing à tous les marchés européens d’Euronext d’ici la fin 2024 et déploiement de l’offre autour des crypto-actifs ;

- Intégration des activités de services aux sociétés de Spafid et des actifs technologiques de Nexi;

- Après des revenus records, objectifs 2023

- 630M€ de coûts opérationnels, compensant entièrement, avec les synergies, le coût de l’inflation,

- maintien à 63 % au moins de la part du marché européen des transactions boursières ;

- Dividende 2022 de 2,22 €

