Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : ne souhaite pas faire une offre sur BME Cercle Finance • 30/03/2020 à 18:06









(CercleFinance.com) - Euronext annonce aujourd'hui ne pas avoir l'intention de faire une offre pour Bolsas y Mercados Españoles (BME). ' Euronext est convaincu des avantages industriels qu'un rapprochement entre BME et Euronext apporterait aux marchés de capitaux espagnols et les marchés de capitaux européens dans un niveau plus larges '. ' Euronext estime que les conditions financières d'une offre, malgré les synergies potentielles importantes, ne seraient pas compatibles avec la création de valeur et le rendement du capital investi pour les actionnaires d'Euronext ' rajoute la direction.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -19.37% EURONEXT Euronext Paris -0.15%