Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext ne prévoit pas d'offre sur l'opérateur boursier espagnol BME Reuters • 30/03/2020 à 18:11









PARIS, 30 mars (Reuters) - Euronext a renoncé à faire une offre sur l'opérateur boursier espagnol BME (Bolsas y Mercados Españoles), annonce le groupe boursier lundi. "Euronext estime que les conditions financières d'une offre potentiellement compétitive, en dépit de synergies potentielles significatives, ne serait pas compatible avec la création de valeur et le retour sur capital investi des actionnaires d'Euronext", explique la société dans un communiqué. La Bourse de Madrid est convoitée par l'opérateur de la Bourse de Zurich, SIX Group, qui a lancé en novembre dernier une OPA de 2,84 milliards d'euros sur BME, quelques minutes après qu'Euronext avait confirmé être en discussion avec l'opérateur espagnol. Euronext regroupe principalement les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Dublin. Le communiqué d'Euronext (Gwénaëlle Barzic et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -0.15% BOLSAS Y MERCADO Sibe 0.00%