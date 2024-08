Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: marché de dérivés sur l'électricité avec Nord Pool information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé mardi son intention de créer avec la Bourse d'échange d'électricité nordique Nord Pool une nouvelle plateforme de produits dérivés sur les prix de l'électricité dans les pays nordiques et les pays baltes.



Dans un communiqué, Euronext explique que le projet, baptisé 'Euronext Nord Pool Power Futures', vise à favorise la liquidité, à faciliter la négociation et à répondre aux besoins de la communauté électrique dans la région.



'Les marchés nordique et balte de l'électricité montrent une reprise depuis la crise de l'énergie, mais des initiatives sont nécessaires afin d'en consolider et d'en accélérer le redressement', estime Tom Darell, le directeur général de Nord Pool.



Ce dernier précise avoir longuement consulté les partenaires de son entreprise, qui génère environ 70% de l'ensemble des échanges commerciaux d'électricité dans la zone.



'Leur message est clair: ils souhaitent en finir avec l'incertitude entourant le segment des produits dérivés sur l'électricité en bénéficiant d'un marché suffisamment liquide', explique-t-il.



Le système s'appuiera sur Optiq, la technologie de négociation propriétaire d'Euronext, avec une compensation également assurée sur Euronext Clearing. Nord Pool fournira de son côté les prix 'spot' de l'électricité.



Une première phase de test sera proposée aux clients à partir de mars 2025.





Valeurs associées EURONEXT 95,20 EUR Euronext Paris +0,11%