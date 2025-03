Euronext, LVMH, Mersen, Virbac, Voltalia... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Believe

Le spécialiste de la musique sous forme numérique diffusera ses résultats annuels.

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes (CDA), spécialiste européen des loisirs, et GreenYellow, spécialiste international de la transition énergétique décentralisée, déploient un projet combinant production d'énergie solaire, 440 points de recharge pour véhicules électriques et 2 MWh de solutions de stockage d'énergie sur les sites du Futuroscope, de Walibi Rhône Alpes et du Parc Astérix. Ces infrastructures ouvriront près de 25 % des besoins en électricité autoconsommée sur ces trois parcs.

Euronext

Euronext a conclu un accord définitif avec Visma pour l'acquisition d'Admincontrol, un fournisseur de premier plan de solutions SaaS (Software as a Service) de gouvernance et de collaboration sécurisée dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. La transaction sera payée en espèces et représente une valeur d'entreprise de 4,650 milliards de couronnes norvégiennes (398 millions d'euros).

ID Logistics

ID Logistics a dévoilé des résultats opérationnels 2024 en nette progression. Le spécialiste européen de la logistique contractuelle a réalisé un résultat net part du groupe de 52,8 millions d'euros à comparer à 52,1 millions d'euros en 2023. Ce dernier avait bénéficié d'un produit non courant de 7,1 millions d'euros lié à une reprise de complément de prix sur une acquisition. Le résultat opérationnel courant a progressé de 17,5% à 147,8 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 4,5%, en retrait de 10 points de base.

Jacquet Metals

Dans un environnement caractérisé par une faible demande et par une pression constante sur les prix, les ventes de Jacquet Metals ont reculé de 11,7% à 1,97 milliard d'euros en 2024. La marge brute s'élève à 442 millions d'euros et représente 22,4 % du chiffre d'affaires contre 481 millions d'euros et 21,5 %un an plus tôt. L'Ebitda courant s'établit à 87 millions d'euros contre 134 millions d'euros en 2023. Le résultat net part du groupe est tombé à 6 millions d'euros contre 51 millions d'euros en 2023.

LVMH

Le groupe LVMH annonce les mobilités internes et nominations suivantes au sein de Louis Vuitton, Loro Piana et Christian Dior Couture. Damien Bertrand est nommé directeur général délégué de Louis Vuitton à compter du 10 juin 2025 et deviendra membre du comité exécutif de LVMH en janvier 2026. Il reportera à Pietro Beccari, président-directeur général de Louis Vuitton. Depuis 2021, Damien Bertrand est directeur général de Loro Piana.

Mersen

Mersen s'attend ce que 2025 soit une année de " transition ", a indiqué la société lors de la publication de ses résultats 2024. Le résultat net part du groupe est tombé à 59 millions d'euros pour l'année 2024, contre 81,6 millions d'euros en 2023. L'Ebitda courant a progressé de 1,4% à 205,5 millions, faisant ressortir une marge de 16,5 % contre 16,7 % en 2023. " Cette évolution est liée à un effet volume/mix légèrement négatif ", explique l'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés.

Rubis

Le spécialiste de l'approvisionnement en énergie publiera ses résultats annuels.

Showroomprivé

Le groupe européen spécialisé dans le smart shopping livrera ses résultats annuels.

Sogeclair

Sogeclair a dégagé en 2024 un chiffre d'affaires de 157 millions d'euros, soit une hausse de 6,1%. Le résultat opérationnel a progressé de 2,8% à 7,1 millions d'euros et résultat net a enregistré une croissance de 29,8% à 6,1 millions d'euros. En revanche, l'Ebitda se replie légèrement de 0,6% à 16,6 millions d'euros. La zone Amérique du Nord a poursuivi son développement et a amélioré sa rentabilité. La zone Europe a cru légèrement mais a souffert en termes de rentabilité, tout comme l'Asie-Pacifique.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée détaillera ses résultats annuels.

TFF

Sur les 9 premiers mois de son exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires de TFF recule de 13,8% en organique à 327,2 millions d'euros. "Le contexte incertain et le faible niveau de la récolte 2024, historiquement bas, continuent de peser sur le niveau des affaires avec un troisième trimestre qui s'est avéré, comme attendu, moins résistant que le premier semestre", explique le spécialiste des produits d'élevage pour vin et alcools. Sur ce troisième trimestre, les ventes ont fléchi de 21% en organique à 87 millions d'euros.

Verimatric

Le spécialiste de la cybersécurité rendra compte de ses résultats annuels.

Virbac

Le laboratoire vétérinaire dévoilera ses résultats annuels.

Voltalia

Voltalia a essuyé en 2024 une perte nette de 20,9 millions d'euros, principalement due à l'écrêtement au Brésil et à la perte de valeur liée au stock de panneaux solaires de l'activité fourniture d'équipement. Le spécialiste des énergies renouvelables avait enregistré un résultat net, part du groupe, de 29,6 millions d'euros en 2023. L'Ebitda a reculé de 11% à 215,1 millions d'euros, en ligne avec l'objectif du groupe. L'impact de l'écrêtement s'élève 40 millions d'euros.