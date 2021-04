Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : les volumes en hausse d'un mois sur l'autre Cercle Finance • 09/04/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - Euronext a fait état jeudi soir d'une hausse de son activité en rythme mensuel au mois de mars sur ses marchés au comptant, avec une augmentation de 10,6% du volume quotidien moyen échangé. Sur un mois, c'est-à-dire par rapport à février 2021, les volumes quotidiens moyens sur ses marchés dits 'cash' se sont accrus à près de 70,2 millions de transactions, contre 63,4 millions le mois précédent. Sur un an, l'activité ressort néanmoins en repli de 39% par rapport aux 114,9 millions de transactions enregistrées au mois de mars 2020, au plus fort de la tornade boursière provoquée par l'apparition de l'épidémie de Covid. Dans son communiqué, la bourse paneuropéenne annonce que son activité de cotation a, elle, ralenti, avec 14 introductions au mois de mars contre 17 en février. Les entrées en Bourse sur ses marchés se sont néanmoins révélées plus conséquentes, avec un total de 2,1 milliards d'euros de capitaux levés à comparer avec moins de 1,4 milliard le mois précédent.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -3.06% EURONEXT Euronext Paris +1.13%