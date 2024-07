Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: le titre progresse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Euronext gagne plus de 1% à Paris après que Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 83 à 104 euros, jugeant que 'sa sous-performance par rapport à ses pairs et au marché crée désormais une opportunité convaincante'.



'La croissance de son chiffre d'affaires s'accélère et le groupe devrait mettre en avant l'amélioration de son mix d'activités et de son profil de croissance structurelle lors de sa journée investisseurs de novembre', souligne le broker, qui relève ses prévisions.



'Une accélération de la croissance cette année et des objectifs à moyen terme plus ambitieux devraient également entraîner une revalorisation', poursuit-il, tout en pointant une décote plus importante que d'habitude par rapport à ses pairs mondiaux.





Valeurs associées EURONEXT 89,55 EUR Euronext Paris +0,73%