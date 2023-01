Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: le titre porté par des commentaires d'analyste information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 16:29









(CercleFinance.com) - Avec un gain de presque 3%, Euronext figure dans le palmarès des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 ce lundi à la Bourse de Paris, le titre bénéficiant de propos favorables des analystes de BofA.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études fait remarquer que l'action de l'opérateur boursier paneuropéen a significativement sous-performé le marché l'an dernier, une dévalorisation qu'il considère comme une anomalie au vu du 'solide exercice' signé par le groupe.



L'analyste - qui affiche un conseil d'achat sur le titre - souligne que l'accès de faiblesse du cours de Bourse a coïncidé avec la finalisation de l'acquisition de Borsa Italiana, une opération pourtant vue comme justifiée, relutive au niveau des résultats et 'particulièrement bien sentie'.



Au point de vue opérationnel, BofA dit pourtant percevoir un potentiel d'amélioration que ce soit au niveau de ses activités de négociations comme de compensation au cours des 18 prochains mois, et ce alors que le titre est aujourd'hui faiblement valorisé.





