Euronext: le titre en hausse, un broker ajuste son conseil

(CercleFinance.com) - Euronext gagne plus de 2% à Paris, profitant d'une analyse de JPMorgan qui a relevé jeudi sa recommandation sur le titre, passant de 'neutre' à 'surpondérer' en invoquant une valorisation qui lui semble 'de plus en plus attractive'.



Le bureau d'études, qui mentionne par ailleurs une dynamique de résultats en constante amélioration, note que l'action se traite actuellement sur la base d'un PER de 13x à horizon 2023 contre une moyenne historique de 18x, ce qui fait apparaître selon lui une décote 'significative' vis-à-vis du secteur.



JPMorgan note par ailleurs que l'opérateur boursier paneuropéen dispose aujourd'hui d'une trésorerie de 1,1 milliard d'euros (représentant 14% de sa capitalisation boursière) qui pourrait lui permettre de réaliser des opérations de fusions-acquisitions (M&A) relutives d'au moins 10%, en plus d'une croissance organique qui atteint déjà 5%.





