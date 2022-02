Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: lancement prochain de Tech Leaders information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Euronext annonce le lancement prochain de Tech Leaders, un segment dédié à la visibilité et à l'attractivité des entreprises technologiques cotées à forte croissance auprès des investisseurs internationaux, ainsi que d'une suite de services pour les accompagner.



Parallèlement à ce segment, le groupe de Bourses lance une suite complète de services pré-IPO pour attirer des sociétés technologiques candidates à la cotation sur les marchés d'Euronext, en soutenant leurs besoins de financement de croissance.



Euronext précise que sous réserve de l'approbation réglementaire le cas échéant, la composition du segment Tech Leaders et les détails des services proposés seront dévoilés au cours du deuxième trimestre 2022.





