Euronext: lancement du trading sur spreads pour le blé

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'offrir à ses clients la possibilité de négocier les écarts de rendement ('spreads') sur les 'futures' de certaines produits agricoles.



A partir du 14 octobre, les investisseurs pourront trader les 'spreads' via trois instruments financiers, dont deux contrats sur l'écart entre les cours à terme du blé européen et ceux du marché de Chicago (CBOT).



Le troisième contrat portera sur l'écart entre les dérivés des cours du blé et du maïs européens cotés sur Euronext.



Chacun des contrat arrivera à expiration en mars, mai, septembre et décembre.



Selon Euronext, cette offre va permettre aux investisseurs d'éviter de surveiller séparément plusieurs gammes de dérivés, et donc de réduire leurs coûts de transaction.



Avec ces nouveaux produits lancés avec le CME, Euronext espère attirer des investisseurs provenant d'autres régions, rapprocher les communautés européenne et américain du trading sur le blé et accroître les volumes et la liquidité sur ses marchés.



Il s'agit des premiers contrats 'spread' lancés par l'opérateur boursier paneuropéen.





