Euronext : lancement du nouvel indice MIB ESG

(CercleFinance.com) - Euronext fait part du lancement de son nouvel indice MIB ESG, premier indice italien conçu pour identifier les grandes valeurs cotées en bourse qui démontrent les meilleures pratiques en matières environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le groupe de Bourses paneuropéen s'est associé à V.E, filiale de Moody's ESG Solutions, pour alimenter ce deuxième indice ESG de grandes valeurs national d'Euronext, après le CAC40 ESG qui a été lancé en mars 2021. La méthodologie de l'indice reflète un classement des 40 premières sociétés italiennes cotées sur la base de critères ESG. Sa composition sera révisée trimestriellement pour intégrer les sociétés dont les performances ESG se sont suffisamment améliorées.

