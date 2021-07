Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : lancement d'un nouvel indice 'ESG' Cercle Finance • 12/07/2021 à 11:10









(Crédits photo : Euronext - ) (CercleFinance.com) - Euronext a annoncé lundi le lancement d'un nouvel indice baptisé 'ESG World 75', qui regroupe 75 entreprises situées en dehors de la zone euro affichant de solides performances en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cet indice de décarbonation, créé en partenariat avec Moody's et l'agence de notation allemande imug, va être répliqué par quatre fonds de pension et de régimes de santé gérés par l'Etat fédéral allemand, indique Euronext dans un communiqué. L'objectif de Berlin est en effet d'aligner son portefeuille avec les objectifs de transition climatique fixés par l'Union européenne, explique l'opérateur boursier. Euronext avait déjà dévoilé en mars dernier un nouvel indice, le 'CAC 40 ESG', intégrant les 40 sociétés cotées à la Bourse de Paris affichant les meilleures pratiques dans les normes ESG.

Valeurs associées EURONEXT Euronext Amsterdam -4.99% EURONEXT Euronext Paris +1.17%