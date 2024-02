Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: lancement d'options quotidiennes sur l'indice CAC information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé lundi qu'il allait lancer des options quotidiennes sur l'indice CAC 40 afin de faire face à une demande grandissante de la part des investisseurs institutionnels.



L'opérateur boursier explique que cet instrument présente l'avantage de permettre aux investisseurs de se couvrir contre les fluctuations surprises du marché dans le cadre de la mise en oeuvre de leur stratégie de trading à court terme.



Suite au succès rentrés depuis 2008 par les options quotidiennes sur l'AEX, qui représentent désormais une part importante des volumes en contrats sur l'indice-phare de la Bourse d'Amsterdam, les investisseurs pourront désormais négocier des options sur les actions individuelles appartenant au CAC.



La négociation de ces options de style européen se termine chaque jour à 17h30, à l'issue de la clôture de chaque séance de Bourse.



Avec ce nouvel outil, les investisseurs peuvent négocier, au sein du carnet d'ordres central, des options sur les 'blue-chips' françaises sur la base de durées de vie s'échelonnant désormais entre un jour et cinq ans.





